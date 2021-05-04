Чемберлен может сменить «Ливерпуль» на «Боруссию» из Дортмунда

Центральный полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен может этим летом пополнить состав дортмундской «Боруссии».

По информации Todofichajes, 27-летний англичанин недоволен малым количеством игрового времени в нынешнем сезоне и готов рассмотреть вариант со сменой команды в летнее трансферное окно. Данной ситуацией намерена воспользоваться немецкая команда, собирающаяся усилить свою среднюю линию.

Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за «мерсисайдцев» 101 матч, забил 13 голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.