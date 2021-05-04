«Рома» официально подтвердила, что Фонсека покинет должность главного тренера после конца сезона

Итальянская «Рома» на своем официальном сайте объявила, что Паулу Фонсека покинет должность главного тренера после завершения нынешнего сезона.
Президент клуба Дэн Фридкин поблагодарил португальца «за упорный труд и лидерские качества, проявленные за два последних года».
В первом сезоне под руководством Фонсеки «Рома» заняла пятое место, не сумев пробиться в Лигу чемпионов. В настоящий момент желто-красных занимают седьмое место, на девять очков отставая от принципиального соперника «Лацио».
источник: ФК «Рома»