Источник: Драгович может стать игроком московского «Динамо»

Руководство «Динамо» хочет подписать контракт с центральным защитником «Байера» Александаром Драговичем.

Согласно данным Sky Sport, столичный клуб намерен приобрести 30-летнего австрийца в статусе свободного агента в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что игрок близок к переходу в «Црвену Звезду». Также на футболиста претендует «Кельн».

Драгович перешел в «Байер» в августе 2016 года из киевского «Динамо» за 18 миллионов евро. В составе немецкого клуба он отыграл 103 матча, забил четыре гола и отдал три ассиста. Ранее игрок защищал цвета «Базеля», «Лестера» и «Аустрии».

Контракт игрока истекает 30 июня 2021 года. В составе сборной Австрии Драгович провел 89 встреч (2 гола).