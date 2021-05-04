УЕФА разрешил участником Евро заявить 26 футболистов вместо 23

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал особые правила в отношении финального турнира Евро-2020, которые были утверждены исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций.

Изменения в регламент внесены с целью гарантировать беспрепятственное и бесперебойное проведение чемпионата Европы в условиях пандемии COVID-19.

Сборные, которые примут участие в Евро, смогут внести в заявку 26 футболистов вместо 23. При этом в заявке на матч по-прежнему может быть максимум 23 игрока, включая трех вратарей.

Регламент не ограничивает количество изменений в заявке после ее подачи и до первого матча команды на турнире в случае травмы или болезни.

Это значит, что игроки, сдавшие положительный тест на коронавирус или находившиеся в тесном общении с заболевшими COVID-19, могут быть заменены в заявке перед первым матчем с одобрения администрации УЕФА.