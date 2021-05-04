Источник: Жирков уйдет из «Зенита» после завершения нынешнего сезона

Юрий Жирков покинет «Зенит» после завершения нынешнего сезона.

Как сообщает RT, ссылаясь на Bobsoccer, петербургский клуб не собирается предлагать новый контракт 37-летнему футболисту.

Напомним, что Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо», а ранее играл также за «Анжи», лондонский «Челси», московский ЦСКА и тамбовский «Спартак».

В составе петербургского клуба Юрий трижды выиграл чемпионат России, а всего сыграл за сине-бело-голубых 125 матчей, забив пять мячей и сделав 16 голевых передач.