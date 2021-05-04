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04 мая 14:22
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Жирков уйдет из «Зенита» после завершения нынешнего сезона

В текущем чемпионате России 37-летний защитник сыграл 13 матчей, сделав две голевые передачи.

Юрий Жирков покинет «Зенит» после завершения нынешнего сезона.

Как сообщает RT, ссылаясь на Bobsoccer, петербургский клуб не собирается предлагать новый контракт 37-летнему футболисту.

Напомним, что Жирков перешел в «Зенит» в январе 2016 года из московского «Динамо», а ранее играл также за «Анжи», лондонский «Челси», московский ЦСКА и тамбовский «Спартак».

В составе петербургского клуба Юрий трижды выиграл чемпионат России, а всего сыграл за сине-бело-голубых 125 матчей, забив пять мячей и сделав 16 голевых передач.

источник: «RT на русском»
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