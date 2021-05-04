АПЛ пропишет в регламенте санкции для клубов, чтобы предотвратить новые попытки создания Суперлиги

Руководство английской премьер-лиги пропишет в регламенте санкции для владельцев клубов, чтобы предотвратить новые попытки создания европейской Суперлиги.

Как сообщает RT, ссылаясь на официальный сайт АПЛ, организация готовится ввести ряд мер, которые бы исключили шанс создания подобной ситуации в будущем. Совместно с Ассоциацией футбола Англии АПЛ работает над новыми соглашениями для владельцев клубов.

В документах будут прописаны меры наказания в случае попытки нарушить целостность любой из английских футбольных лиг. В соответствии с новым регламентом, нарушитель единой структуры английского футбола столкнется не только с санкциями со стороны АПЛ, но и с преследованием со стороны государственных правоохранительных органов.