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Италия - Серия B 2-й тайм, 54' Виченца 0 Брешия 3
Италия - Серия B 2-й тайм, 50' Монца 1 Лечче 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 8.70
Италия - Серия B 2-й тайм, 51' Эмполи 2 Козенца 0 П1 1.01 Х 34.0 П2 30.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 49' Пиза 2 Венеция 0 П1 1.14 Х 9.20 П2 15.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 50' Читтаделла 1 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 51' Порденоне 0 Салернитана 1 П1 7.50 Х 4.10 П2 1.45
Италия - Серия B 2-й тайм, 52' Пескара 1 Реджана 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.50
Италия - Серия B 2-й тайм, 51' СПАЛ 0 Фрозиноне 1 П1 8.80 Х 4.50 П2 1.40
Италия - Серия B 2-й тайм, 53' Реджина 1 Асколи 2 П1 7.10 Х 4.10 П2 1.50
Италия - Серия B 2-й тайм, 49' Кьево 1 Кремонезе 1 П1 2.75 Х 2.45 П2 3.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Хольштайн 0 Зандхаузен 0
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04 мая 15:40
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший тренер «Ювентуса» Сарри согласовал контракт с «Ромой»

Ранее римский клуб официально подтвердил, что португалец Паулу Фонеска покинет команду после завершения нынешнего сезона.

Sport Mediaset сообщает, что бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри согласовал контракт с «Ромой».

Источник утверждает, что римский клуб предложил 62-летнему тренеру зарплату в 4 миллиона евро за сезон.

Сарри в 2019 году привел «Челси» к победе в Лиге Европы, а в сезоне-2019/20 завоевал титул чемпиона Италии вместе с «Ювентусом». Несмотря на тот успех ему пришлось покинуть туринский клуб, поскольку руководство осталось недовольно поражением от французского «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

источник: Sport Mediaset
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