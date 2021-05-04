Бывший тренер «Ювентуса» Сарри согласовал контракт с «Ромой»

Sport Mediaset сообщает, что бывший главный тренер «Челси» и «Ювентуса» Маурицио Сарри согласовал контракт с «Ромой».
Источник утверждает, что римский клуб предложил 62-летнему тренеру зарплату в 4 миллиона евро за сезон.
Сарри в 2019 году привел «Челси» к победе в Лиге Европы, а в сезоне-2019/20 завоевал титул чемпиона Италии вместе с «Ювентусом». Несмотря на тот успех ему пришлось покинуть туринский клуб, поскольку руководство осталось недовольно поражением от французского «Лиона» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
источник: Sport Mediaset