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04 мая 15:56
автор: Виктор Шарафудинов

Антон Зиньковский: У Сергеева больше голов, чем у Месси и всей этой остальной компании

В нынешнем сезоне нападающий самарского клуба забил 37 мячей в 39 матчах первенства ФНЛ.

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал феноменальную результативность своего товарища по команде Ивана Сергеева.

«По-моему, у него больше голов, чем у Месси и всей этой остальной компании, – отметил Зиньковский в интервью для «Чемпионата». – Будем ли на него играть, чтобы рекорд побил? А мы и без этого так играем, много подач. У нас так игра построена, что большинство моментов именно у центральной зоны нападения. Ваня сколько может, столько и забивает. Да и остальные нападающие тоже.

В чем секрет Сергеева? У этого монстра нет секрета. Работает над собой и трудится. Ничего такого в этом нет. Он может в каждом матче забивать по два, три, пять. Собралась команда, которая ему помогает. С таким количеством моментов, которые мы ему создаем, он и должен был идти на первом месте. Но молодец, что забил настолько много. Надеюсь, что побьет рекорд. У него все в комплексе: поставленный удар, хорошие открывания за спину, в подыгрыше хорош. На этом уровне он выделяется, много работает на команду, делает много полезных действий».

Рекорд результативности российского первого дивизиона принадлежит Андрею Федькову, который в 2004 году забил 38 мячей за грозненский «Терек».

источник: Чемпионат.com
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