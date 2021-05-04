Дзюба поздравил Слуцкого с днем рождения

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с юбилеем.
«С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», — написал Дзюба в Instagram..
Помимо казанского клуба Слуцкий за свою тренерскую карьеру поработал с волгоградской «Олимпией», элистинским «Ураланом», ФК «Москва», самарскими «Крыльями Советов», ЦСКА, англисйским «Халл Сити» и голландским »Витессом».
Кроме того, под руководством специалиста сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.