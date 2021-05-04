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04 мая 16:18
автор: Александр Шульгин

Дзюба поздравил Слуцкого с днем рождения

Главному тренеру казанского «Рубина» Леониду Слуцкому сегодня исполнилось 50 лет.

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба поздравил главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с юбилеем.

«С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», — написал Дзюба в Instagram..

Помимо казанского клуба Слуцкий за свою тренерскую карьеру поработал с волгоградской «Олимпией», элистинским «Ураланом», ФК «Москва», самарскими «Крыльями Советов», ЦСКА, англисйским «Халл Сити» и голландским »Витессом».

Кроме того, под руководством специалиста сборная России выступала на чемпионате Европы 2016 года.

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