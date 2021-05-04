Жардим и Витория являются основными кандидатами на пост главного тренера «Спартака»

По информации Sport24, москвичей возглавит Жардим, с которым в настоящее время уже проходят переговоры о личном контракте.

В Европе 46-летний специалист известен по работе с «Монако», который под его руководством выигрывал чемпионат Франции и доходил до полуфинала Лиги чемпионов.

«Чемпионат» же сообщает, что красно-белые договорились с Руем Виторией, успешно возглавлявшем лиссабонскую «Бенфику».

Напомним, нынешний рулевой «Спартака» Доменико Тедеско отказался продлевать с клубом соглашение, истекающее по окончании нынешнего сезона.

В настоящее время подопечные Тедеско занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 28-и туров.