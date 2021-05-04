Прядкин сделал замечание «Спартаку»

Президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе рабочего совещания клубов РПЛ обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову с просьбой уважительнее относится к своим соперникам в социальных сетях, сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, после победы в дерби над командой Ивицы Олича в рамках 27-го тура РПЛ (1:0), в твиттере «Спартака» появилась следующая запись: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?». Позже красно-белые выложили сцену победы бойца над героем, похожим на кентавра, в стилистике известной компьютерной игры с нецензурным титром на английском языке.
Руководство «Спартака» обещало учесть замечания.
источник: «Спорт-Экспресс»