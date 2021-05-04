У Евсеева есть предложения из РПЛ и ФНЛ

Российский тренер Вадим Евсеев может возглавить один из клубов РПЛ или ФНЛ.

«У Вадима Евсеева есть несколько предложений на пост главного тренера. Ведутся переговоры. Думаю, к началу следующего сезона он возглавит команду. Есть предложения от клубов РПЛ и от клубов ФНЛ с задачами», — приводит слова Маньякова Sport24.ru.

Напомним, на протяжении своей карьеры экс-футболист московского «Спартака», кроме уфимского клуба, трудился в качестве наставника также в пермском »Амкаре», ивановском «Текстильщике», махачкалинском «Анжи» и «СКА-Хабаровск».