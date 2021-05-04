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04 мая 17:25
автор: Александр Шульгин

У Евсеева есть предложения из РПЛ и ФНЛ

Агент экс-главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева Александр Маньяков заявил, что специалист рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры.

Российский тренер Вадим Евсеев может возглавить один из клубов РПЛ или ФНЛ.

«У Вадима Евсеева есть несколько предложений на пост главного тренера. Ведутся переговоры. Думаю, к началу следующего сезона он возглавит команду. Есть предложения от клубов РПЛ и от клубов ФНЛ с задачами», — приводит слова Маньякова Sport24.ru.

Напомним, на протяжении своей карьеры экс-футболист московского «Спартака», кроме уфимского клуба, трудился в качестве наставника также в пермском »Амкаре», ивановском «Текстильщике», махачкалинском «Анжи» и «СКА-Хабаровск».

источник: Sport24.ru
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