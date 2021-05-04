Клубы РПЛ не поддержали исключение для «Оренбурга»

Такое решение клубы приняли совместно с лигой на совещании РПЛ в Москве, сообщает RT.
Участники совещания высказались за преобладание спортивного принципа повышения в классе, однако делать для кого-либо исключений не стали.
Напомним, уральцы занимают вторую строчку в первенстве ФНЛ, дающее право на прямой выход в РПЛ.
В случае недопуска команды до выступления в элитном дивизионе, туда отправится коллектив, занявший третье место, а в стыковые матчи с командой РПЛ отправится лишь клуб, финишировавший четвертым.
В данный момент третьим идет «Нижний Новгород», на четвертом месте - владикавказская «Алания».