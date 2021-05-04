Дмитрий Андреев: Если наберем в двух играх три очка, то выходим в РПЛ по спортивному принципу

«Вообще не в курсе! Я отдыхаю, праздники же. Я занимаюсь командой. Но могу ответить так: если мы наберем в двух играх три очка, то по спортивному принципу выходим в РПЛ. А что там с лицензированием... Я не в курсе всех этих дел», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее на совещании клубов РПЛ в Москве было принято решение не делать исключения для команды Марцела Лички и не допускать его до участия в РПЛ в связи с тем, что домашняя арена «Оренбурга» не соответствует требованиям лиги.

После 40 туров уральский клуб, набрав 88 очков, занимает второе место в ФНЛ, дающее право на прямой выход в РПЛ.