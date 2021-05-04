Андрей Червиченко: Почему мы должны делать исключение для «Оренбурга»?

«Любая команда, которая играет в РПЛ, должна соответствовать требованиям регламента. Почему мы должны сделать исключение для «Оренбурга»? Я более либерально отношусь к количеству мест, но внутри стадиона все требования должны быть соблюдены: раздевалка, качественная телевизионная картинка», - передает слова Червиченко Sport24.ru.

Напомним, ранее в Москве прошло совещание клубов РПЛ, на котором лишь «Урал» высказался в поддержку «Оренбурга».

«Сочи» воздержался, остальные проголосовали против участия команды Марцела Лички в РПЛ в случае невозможности пройти лицензирование.