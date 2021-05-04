Ломовицкий изолирован и пройдет дополнительные тесты на коронавирус

Стала известна причина отсутствия хавбека «Арсенала» Александра Ломовицкого в заявке команды на матча 28-го тура чемпионата России против «Спартака» (1:2).

По информации пресс-службы клуба со ссылкой на врача Роберта Бауэра, у 23-летнего футболиста проявился симптом ОРВИ. Экспресс-тест Ломовицкого на антитела к коронавирусу дал положительный результат, при этом ПЦР-мазок был отрицательным.

«Арсенал» принял решение изолировать полузащитника. Перед матчем с «Рубином» Ломовицкий пройдет дополнительное тестирование на COVID-19. Отмечается, что самочувствие у футболиста хорошее.

В текущем сезоне чемпионата страны Александр провел 25 игр, в которых забил четыре мяча.