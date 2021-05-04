Хави Мартинес покинет «Баварию» по окончании сезона

Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес покинет клуб по завершению текущего сезона.

По информации пресс-службы мюнхенской команды, контракт с 32-летним испанцем истекает 30 июня. Руководство «Баварии» решило не продлевать соглашение.

«Очень горд и счастлив, что был частью семьи «Баварии» в течение девяти лет. Хочу поблагодарить этот великолепный клуб и наших болельщиков — вы сделали Мюнхен моей родиной», - приводит слова Мартинеса официальный сайт клуба.

Испанец пришел в «Баварию» в 2012 году из «Атлетика».

В текущем сезоне Мартинес провел 28 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.