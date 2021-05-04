Жозе Моуриньо: Выбрал «Рому» за невероятную страсть фанатов римского клуба

«После встреч с владельцами клуба и Тьягу Пинту я понял степень их амбиций. Они сравнимы с теми, которые всегда мотивировали меня. Вместе мы построим успешный проект на ближайшие годы. Согласиться на эту работу меня убедила невероятная страсть болельщиков «Ромы». Я не могу дождаться начала следующего сезона», - приводит слова Моуриньо официальный сайт римлян.

Ранее стало известно, что 58-летний португалец заключил с «Ромой» соглашение до 2024 года. Моуриньо приступит к исполнению своих обязанностей с начала сезона 2021/2022.

В данный момент «Рому» возглавляет Паулу Фонсека. Римский клуб занимает седьмое место в таблице чемпионата Италии и потерял шансы на участие в еврокубках.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы подопечные «Рома» на выезде проиграла «Манчестер Юнайтед» (2:6).