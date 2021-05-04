ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 2-й тайм, 50' Хольштайн 1 Зандхаузен 0
Евролига перерыв Анадолу Эфес 36 Реал Мадрид 41
Евролига 21:45 Олимпия Милан 0 Бавария 0
Лига чемпионов 22:00 Манчестер Сити 0 ПСЖ 0 П1 1.64 Х 4.50 П2 5.20
Евролига 22:00 Барселона 0 Зенит 0 П1 1.34 П2 3.40
04 мая 19:42
автор: Александр Поволоцкий

СМИ: Тедеско может возглавить «Ганновер»

Немецкий специалист покинет московский «Спартак» по окончании сезона.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско находится в списке претендентов на пост наставника «Ганновера».

По информации Bild, главным претендентом на эту должность является Штеффен Баумгарт, возглавляющий «Пардеборн». Специалист уже подтвердил, что контактировал с «Ганновером». Тедеско рассматривается, как альтернатива Баумгарту.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах наставника «Спартака» заинтересован франкфуртский «Айнтрахт». В декабре прошлого года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми.

После матча 28-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1) владелец клуба Леонид Федун пригласил болельщиков на последнюю домашнюю игру «Спартака» под руководством немецкого специалиста.

источник: Bild
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Оренбург" не допустят в премьер-лигуЗолотой стоп-кран. "Зенит" громит "Локомотив", "Тамбов" прощается с премьер-лигойMercedes-Maybach S-Class w223 цена в России уже объявленаЧто будет с телом, если приседать по 30 раз каждый день?Николич прокомментировал разгромное поражение от "Зенита"Стало известно о последствиях избиения Панарина канадцем
«Удивлен, что «Зенит» не поддержал «Оренбург». Кирьяков — о собрании клубов РПЛ
Футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказал «Плеймейкеру» мнение о позиции клубов РПЛ в отношении лицензирования команд, претендующих на выход в элиту из ФНЛ.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Почему Оренбург и Владикавказ не пускают в футбольную элиту
На общем собрании РПЛ клубы приняли решения, которые повлияют на турнирную ситуацию внизу таблицы.
Как Неймар размялся перед «Ман Сити», а Депай выкинул Головина из золотой гонки. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Успеют или нет? ЧМ-2021 стартует через 17 дней, а Рига к нему не готова
Оргкомитет турнира бьет тревогу по поводу неготовности инфраструктуры к мировому первенству.
Нагучев продолжает камбэк против Орзул. Итоги 8-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев после очередного раунда "Битвы полов" уступает Марии Орзул 3:5, выиграв третью мини-дуэль кряду.
Сверхновая суперзвезда. Мичков забил на ЮЧМ уже 10 голов, до Ковальчука остался один, до Овечкина — четыре
Юниорская сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021 в Техасе после победы над белорусами (5:2), а лидер нашей команды Матвей Мичков отметился очередной заброшенной шайбой.
«Я бы предпочел, чтобы «Зенит» взял золото в такой же борьбе, как «Авангард» — Кубок Гагарина». Мнение Герасимца
Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от досрочного чемпионства, которое питерский клуб оформил в матче с «Локомотивом» (6:1).
Школа ставок: форы, тоталы и другие букмекерские маркеты. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Лиги маленькие — выигрыш большой. Как заработать 2,5 млн рублей за сутки на футболе Вьетнама, Китая и Румынии
Один из пользователей БК "Лига Ставок" сделал себе роскошный подарок на Пасху, составив победный экспресс из 20 событий.
«Зенит» и «Спартак» вышли из берегов. В Питере поиздевались над фанатами «Локо», красно-белые продолжают оскорблять ЦСКА
Хорошая у нас компания среди топ-клубов, однако. О какой корпоративной этике тут может вообще идти речь?
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Тимур Бекмамбетов - о героях на войне и героях спорта, о футболе и спортивном кино.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика