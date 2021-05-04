СМИ: Тедеско может возглавить «Ганновер»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско находится в списке претендентов на пост наставника «Ганновера».

По информации Bild, главным претендентом на эту должность является Штеффен Баумгарт, возглавляющий «Пардеборн». Специалист уже подтвердил, что контактировал с «Ганновером». Тедеско рассматривается, как альтернатива Баумгарту.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах наставника «Спартака» заинтересован франкфуртский «Айнтрахт». В декабре прошлого года Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми.

После матча 28-го тура РПЛ с «Арсеналом» (2:1) владелец клуба Леонид Федун пригласил болельщиков на последнюю домашнюю игру «Спартака» под руководством немецкого специалиста.