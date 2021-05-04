«Рубин» подарил Слуцкому сертификат на один миллион рублей

Игроки и персонал казанского «Рубина» вручили главному тренеру команды Леониду Слуцкому сертификат на один миллион рублей, предназначенных для развития детской футбольной школы специалиста.
Об этом сообщил официальный твиттер клуба.
Напомним, сегодня Слуцкий отмечает юбилей - 50 лет.
Перед тренировкой футболисты и персонал ФК «Рубин» вручили имениннику сертификат на развитие детской футбольной школы имени Леонида Слуцкого 🙌— «Рубин» Казань (@fcrk) May 4, 2021
Общее фото прилагается 😉 pic.twitter.com/mCjIZaIbix