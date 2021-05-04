Источник: Месси продлит контракт с «Барселоной» на два года

Форвард «Барселоны» Лионель Месси принял решение продлить контракт с клубом.

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, 33-летний футболист продлит соглашение с клубом на два сезона. Контракт «Барселоны» с Месси будет действовать до лета 2023 года.

Ранее президент клуба Жоан Лапорта провел встречу с агентом футболиста Хорхе Месси, в ходе которой они выразили желание о продолжении сотрудничества.

В текущем чемпионате Испании аргентинец провел 32 матча, в которых забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач.