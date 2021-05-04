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04 мая 21:33
автор: Александр Шульгин

Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии

Хорватский защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука станет ассистентом главного тренера хорватской национальной дружины Златко Далича.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер.

«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — приводит слова Шукера Sport24.ru.

Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии 10 августа 2018 года.

По окончании сезона 35-летний игрок покинет ряды «железнодорожников» в связи с истечением контракта.

источник: Sport24.ru
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