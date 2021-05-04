Чорлука войдет в тренерский штаб сборной Хорватии

Об этом сообщил президент Федерации футбола Хорватии Давор Шукер.

«Ведран Чорлука провел выдающуюся карьеру в сборной Хорватии. Поэтому мы приняли решение, что Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко.

Я очень счастлив, что Чорлука будет в команде. Уверен, что такой человек, как Ведран, сплотит коллектив и поможет молодым ребятам», — приводит слова Шукера Sport24.ru.

Чорлука объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии 10 августа 2018 года.

По окончании сезона 35-летний игрок покинет ряды «железнодорожников» в связи с истечением контракта.