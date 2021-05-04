РПЛ выступила с заявлением по поводу обращения «Оренбурга»

Состоялось совещание руководителей клубов РПЛ, на котором обсуждался вопрос лицензирования клубов ФНЛ, которые выходят в лигу на сезон-2021/2022 по спортивному принципу.

По информации пресс-службы российской премьер-лиги, на заседании рассматривалось письмо клуба «Оренбург».

Отметим, что за два тура до завершения сезона в ФНЛ, подопечные Марцела Лички занимают второе место в турнирной таблице. Эта позиция дает «Оренбургу» право выступить в элитном дивизионе, но стадион команды не отвечает требованиям РПЛ. «Газовик» вмещает менее 10 тысяч зрителей.

Российская премьер-лига в своем заявление сообщила, что 5 мая состоится заседание комиссии по лицензированию РФС, где будет решен вопрос допуска «Оренбурга» к РПЛ.