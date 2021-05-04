Моуриньо будет получать в «Роме» семь с половиной миллионов евро в год

Зарплата будущего главного тренера итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо составит семь с половиной миллионов евро в год после вычета налогов.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, соглашение с «Особенным» подписано на три года.

Также отмечается, что бывший клуб специалиста - английский «Тоттенхэм» до 30 июня 2022 будет выплачивать ему разницу между его зарплатой в стане «шпор» и новым местом работы.

Напомним, сегодня стало известно о том, действующий наставник римлян Паулу Фонсека по окончании сезона покинет клуб. Новым рулевым «джаллоросси» станет Моуриньо.