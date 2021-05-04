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Дубль Мареза вывел «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов
04 мая 23:54
автор: Александр Шульгин

Дубль Мареза вывел «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле во второй раз обыграл «ПСЖ» (2:0) и вышел в финал турнира.

В составе хозяев оба мяча забил алжирский полузащитник Рияд Марез.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве: на 69-й минуте прямую красную карточку за грубый фол против Фернандиньо получил аргентинец Анхель Ди Мария.

Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли французов со счетом 4:1 по сумме двух встреч и уверенно вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Челси» - «Реал» (Мадрид).

Лига чемпионов

Полуфинал. Ответный матч.

«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция) – 2:0 (1:0)

Голы: Марез, 11, 63

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне (Жезус, 82), Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 82), Фоден, Марез.

«Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кемпембе, Маркиньос, Диалло (Баккер, 83), Паредес (Данило, 75), Верратти, Эррера (Дракслер, 63), Ди Мария, Икарди (Кин, 62), Неймар.

Предупреждения: Зинченко, 72; Де Брейне, 74 - Эррера, 22; Вератти, 72; Кимпембе, 87; Данило, 89

Удаления: Ди Мария, 69

Англия, Манчестер. Без зрителей.

Первый матч: 2:1.

источник: «Советский спорт»
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