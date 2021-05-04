Дубль Мареза вывел «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

В составе хозяев оба мяча забил алжирский полузащитник Рияд Марез.
Гости доигрывали встречу в меньшинстве: на 69-й минуте прямую красную карточку за грубый фол против Фернандиньо получил аргентинец Анхель Ди Мария.
Таким образом, подопечные Хосепа Гвардиолы обыграли французов со счетом 4:1 по сумме двух встреч и уверенно вышли в финал, где сыграют с победителем пары «Челси» - «Реал» (Мадрид).
Лига чемпионов
Полуфинал. Ответный матч.
«Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция) – 2:0 (1:0)
Голы: Марез, 11, 63
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Диаш, Зинченко, Фернандиньо, Де Брёйне (Жезус, 82), Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 82), Фоден, Марез.
«Пари Сен-Жермен»: Навас, Флоренци (Дагба, 75), Кемпембе, Маркиньос, Диалло (Баккер, 83), Паредес (Данило, 75), Верратти, Эррера (Дракслер, 63), Ди Мария, Икарди (Кин, 62), Неймар.
Предупреждения: Зинченко, 72; Де Брейне, 74 - Эррера, 22; Вератти, 72; Кимпембе, 87; Данило, 89
Удаления: Ди Мария, 69
Англия, Манчестер. Без зрителей.
Первый матч: 2:1.