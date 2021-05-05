СМИ: Футболистам «Барселоны» грозят санкции за вечеринку в доме Месси

Испанская ла лига начала расследование в отношении игроков «Барселоны», которые провели вечеринку в доме Лионеля Месси.

По информации Associated Press, футболистов на барбекю собрал аргентинец. Месси решил сплотить команду перед матчем 35-го тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». Игра состоится 8 мая.

Лига выяснит, нарушались ли коронавирусные протоколы во время вечеринки. Отмечается, что если санкции последуют, то они будут для футболистов несущественными.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в таблице, имея в активе 74 очка. У лидирующего «Атлетико» 76 баллов.