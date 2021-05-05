Диаш признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» - «ПСЖ»

Рубен Диаш был признан лучшим игроком второй полуфинальной встречи Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен».

Решение о MVP матча принимал технический наблюдатель УЕФА экс-защитник сборной Англии Гарри Невилл.

«Он проявил незаурядные лидерские качества при организации игры в обороне. Он очень надежно выстроил ее, выполнив множество подкатов, выносов и постоянно блокируя удары», - приводит слова Невилла пресс-служба УЕФА.

«Манчестер Сити» переиграл «ПСЖ» со счетом 2:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Первая игра команд также завершилась победой английского клуба - 2:1.

Соперником «Манчестер Сити» станет победитель противостояния «Челси» - «Реал».