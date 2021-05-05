Махрез - о победе «Ман Сити» над «ПСЖ»: Спокойнее стало лишь после красной карточки Ди Марии

«Мы опять не смогли нормально начать матч. В нашем исполнении не было хорошего первого тайма, но мы забили и почувствовали себя комфортнее. Вторую половину встречи отыграли хорошо и даже могли забить больше. А после предъявления красной карточки Ди Марии стало спокойнее», - приводит BT Sport слова Махреза.

«Манчестер Сити» переиграл «ПСЖ» со счетом 2:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Оба гола на счету алжирца Рияда Махреза (11-я и 63-я минуты).

Первая игра команд также завершилась победой английского клуба - 2:1.

Соперником «Манчестер Сити» по финалу Лиги чемпионов станет победитель противостояния «Челси» - «Реал».