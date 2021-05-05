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05 мая 01:20
автор: Александр Поволоцкий

Махрез - о победе «Ман Сити» над «ПСЖ»: Спокойнее стало лишь после красной карточки Ди Марии

Автор дубля во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов поделился впечатлениями от победы английского клуба над «ПСЖ».

«Мы опять не смогли нормально начать матч. В нашем исполнении не было хорошего первого тайма, но мы забили и почувствовали себя комфортнее. Вторую половину встречи отыграли хорошо и даже могли забить больше. А после предъявления красной карточки Ди Марии стало спокойнее», - приводит BT Sport слова Махреза.

«Манчестер Сити» переиграл «ПСЖ» со счетом 2:0 и вышел в финал Лиги чемпионов. Оба гола на счету алжирца Рияда Махреза (11-я и 63-я минуты).

Первая игра команд также завершилась победой английского клуба - 2:1.

Соперником «Манчестер Сити» по финалу Лиги чемпионов станет победитель противостояния «Челси» - «Реал».

источник: BT Sport
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