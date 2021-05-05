Гвардиола – о выходе «Ман Сити» в финал ЛЧ: Мы играли заметно сильнее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над клубом из Франции.

«В первом тайме нам не удавалось вскрыть оборону соперника из-за высокой плотности в центре поля. Но затем заиграли ощутимо лучше и начали чаще контролировать мяч, что и принесло успех. Обыграть с общим счетом 4:1 команду, которая выбила из розыгрыша «Барселону» и «Баварию», это дорогого стоит, – приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Добавим, что соперник «горожан» по финалу Лиги чемпионов станет известен сегодня, 5 мая, по итогам ответной встречи между «Челси» и «Реалом». Первый поединок этих клубов завершился ничьей (1:1).