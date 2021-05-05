«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Кейна 90 миллионов фунтов

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает The Sun.

По информации источника, манкунианцы готовы приобрести английского форварда за 90 миллионов фунтов. Также сообщается, что сам Кейн согласен на переход.

В сезоне-2020/21 футболист сыграл за «Тоттенхэм» 45 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 16 передач. В составе сборной Англии на его счету 12 голов и звание лучшего бомбардира отборочного цикла Евро-2020. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 108 миллионов фунтов.