Нападающему «Барселоны» Фати будет сделана повторная операция на колене

Goal.com сообщает, что 18-летнему форварду «Барселоны» Ансу Фати будет сделана повторная операция на колене.

В клубе недовольны тем, как Фати восстанавливается после первого хирургического вмешательства. Врачи «Барселоны» приняли решение, что Ансу нужна повторная операция в середине мая.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий уже не сыграет за «Барселону» и не сможет помочь сборной Испании на чемпионате Европы.

Фати получил травму в ноябрьском матче против «Бетиса». В нынешнем сезоне он сыграл 10 матчей, забив пять мячей и сделав четыре голевые передачи.