Марко Верратти: Судья меня грубо оскорбил, а если я такое скажу, меня дисквалифицируют на 10 матчей

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти заявил, что голландский арбитр Бьорн Куйперс дважды оскорбил его в грубой форме по ходу ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Судья дважды грубо оскорбил меня, – цитирует Верратти RMC Sport. – Я никогда не делал ничего подобного. Если я такое скажу судье, меня дисквалифицируют на 10 матчей. Я много разговариваю с рефери, но никогда не позволяю себе говорить что-либо подобное. Он сказал это мне, и все нормально. Но если такое скажут игроки, то обязательно будет дисквалификация. Тем не менее, я не собираюсь винить арбитров в нашем поражении».

Вчера «ПСЖ» вновь уступил «Манчестер Сити» (0:2 в гостях). В первом матче на своем поле 28 апреля парижане проиграли 1:2. Таким образом, в финал соревнований вышел английский клуб.