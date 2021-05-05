Сол Кэмпбелл может стать новым главным тренером молодежной сборной Англии

The Sun сообщает, что Сол Кэмпбелл претендует на вакантную должность главного тренера молодежной сборной Англии (U-21).

Футбольная ассоциация также рассмотрит кандидатуры двух других бывших игроков национальной команды. Конкуренты Кэмпбелла – экс-футболист «Челси» Джо Коул и Тревор Синклер, который выступал за «Вест Хэм» и «Манчестер Сити».

Ранее английскую «молодежку» тренировал Эйди Бутройд, который принял решение покинуть должность после того, как команда не смогла пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы 2021 года. В марте англичане заняли последнее место в своей группе, проиграв Швейцарии и Португалии, а также одержав победу над Хорватией.

Кэмпбелл дважды выигрывал с «Арсеналом» титул чемпиона АПЛ, а также четырежды помог «канонирам» завоевать Кубок Англии. После завершения карьеры футболиста он работал в тренерском штабе сборной Тринидада и Тобаго, а также работал с командами третьего английского дивизиона «Маклсфилдом» и «Саутендом».