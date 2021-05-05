Агент: Ждем назначения нового тренера «Спартака» и его решения по Мирзову

Агент Александр Клюев рассказал о дальнейших перспективах Резиуана Мирзова.

«После окончания арендного соглашения с «Химками» Мирзов вернется в «Спартак», с которым у него еще год контракта. Новый главный тренер красно-белых должен будет сказать: нужен ему Резиуан или нет. «Химки» намерены выкупить игрока, но пока мы не можем ничего ответить. Сам футболист хочет качественно отыграть две заключительные игры в сезоне и попасть в сборную, – цитирует Ключева «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» приобрел Мирзова в 2019 году у «Ростова» за четыре миллиона евро. В составе красно-белых игрок провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

В нынешнем сезоне, который 27-летний хавбек отыграл в «Химках», на его счету шесть забитых мячей и две результативных передачи в 22 встречах. Сам футболист недавно заявлял, что хотел бы получить еще один шанс в составе «Спартака».