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05 мая 11:36
автор: Евгений Лиманский

Агент: Ждем назначения нового тренера «Спартака» и его решения по Мирзову

Полузащитник красно-белых, выступающий на правах аренды за «Химки», хочет получить еще один шанс проявить себя в московском клубе.

Агент Александр Клюев рассказал о дальнейших перспективах Резиуана Мирзова.

«После окончания арендного соглашения с «Химками» Мирзов вернется в «Спартак», с которым у него еще год контракта. Новый главный тренер красно-белых должен будет сказать: нужен ему Резиуан или нет. «Химки» намерены выкупить игрока, но пока мы не можем ничего ответить. Сам футболист хочет качественно отыграть две заключительные игры в сезоне и попасть в сборную, – цитирует Ключева «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Спартак» приобрел Мирзова в 2019 году у «Ростова» за четыре миллиона евро. В составе красно-белых игрок провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

В нынешнем сезоне, который 27-летний хавбек отыграл в «Химках», на его счету шесть забитых мячей и две результативных передачи в 22 встречах. Сам футболист недавно заявлял, что хотел бы получить еще один шанс в составе «Спартака».

источник: «Спорт-Экспресс»
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