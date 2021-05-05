Де Росси может покинуть тренерский штаб сборной Италии, чтобы стать помощником Моуринью в «Роме»

Il Messaggero сообщает, что Даниэле Де Росси после чемпионата Европы может покинуть тренерский штаб сборной Италии, чтобы стать помощником нового главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью.
18 марта бывший футболист римского клуба стал помощником Роберто Манчини в «Скуадре Адзурре», заняв должность технического ассистента. Соглашение Де Росси рассчитано до завершения Евро-2020.
Вчера «Рома» объявила о назначении Жозе Моуринью. Нынешний сезон команда закончит под руководством другого португальца – Паулу Фонсеки, а бывший тренер «Тоттенхэма» приступит к работе летом.
Добавим, что Де Росси выступал за «Рому» с 2002 по 2019 годы, забив 63 гола в 616 матчах.
источник: Il Messaggero