РФС: Неуважительное отношение к болельщикам «Локомотива» омрачает чемпионский праздник

Российский футбольный союз (РФС) выступил с заявлением по ситуации, произошедшей во время и после центрального поединка 28-го тура РПЛ «Зенит» – «Локомотив» (6:1). Об этом сообщает «МК-Спорт» со ссылкой на официальный сайт организации.

«Сложившаяся ситуация получит оценку на ближайшем Комитете по безопасности и работе с болельщиками РФС, куда будут приглашены представители службы безопасности ФК «Зенит» и МВД.

Считаем, что неуважительное отношение к болельщикам гостевой команды недопустимо и омрачает чемпионский праздник, нивелирует усилия ФК «Зенит» по подготовке такого важного события. Наша общая задача – создавать максимально комфортные условия для болельщиков, которые приходят на стадион. РФС готов оказать максимальную поддержку всем участникам процесса организации матчей, чтобы такие ситуации не повторялись», – отмечается в сообщении.

Напомним, «Локомотив» назвал «абсолютно вопиющим» отношение к своим болельщикам со стороны сотрудников охраны правопорядка в Санкт-Петербурге. Клуб заявил, что поклонников московской команды принудительно погрузили в автобусы и увезли, из-за чего многие опоздали на самолет, поезд или не смогли пройти к своим машинам у стадиона.