Маурисио Почеттино: Если судья действительно что-то сказал Верратти, ситуацию должен разобрать УЕФА

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал слова Марко Верратти о том, что голландский арбитр Бьорн Куйперс оскорбил его во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Со своего места я ничего не слышал, – цитирует Почеттино сайт телерадиокомпании BBC. – Если нечто подобное действительно было сказано, то эту ситуацию должен разобрать УЕФА. Однако все это не оправдывает наше поражение».

Вчера «Манчестер Сити» впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов. После победы в Париже со счетом 2:1 английский клуб обыграл «ПСЖ» и в ответной домашней игре (2:0).