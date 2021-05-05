Игорь Колыванов: Зинченко не побоялся поехать в Англию и всем доказал свою правоту

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов оценил игру Александра Зинченко в составе «Манчестер Сити».

«Для меня не было неожиданностью, что Зинченко пригласили в команду Хосепа Гвардиолы, потому что такие разговоры ходили, – отметил Колыванов в интервью для «Спорт-Экспресса». – Можно было поверить, что его возьмут в «Манчестер Сити», но что он там заиграет – это фантастика. Дай Бог ему больше игрового времени, в сборной он тоже уверенно играет. Желаю Саше удачи и больше забивать, хотя в Англии он играет на месте левого атакующего защитника, реже — на позиции левого полузащитника. У нас он играл то справа, то слева крайнего нападающего. Это хороший пример для нашей молодежи, не побоялся поехать в Англию и всем доказал свою правоту».

Колыванов тренировал «Уфу» с 2012 по 2015 годы, а Зинченко выступал за команду из столицы Башкортостана с февраля 2015-го по июль 2016-го. «Манчестер Сити» приобрел футболиста сборной Украины за два миллиона евро, но сезон-2016/17 Александр провел в голландском ПСВ на правах аренды.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл за «Манчестер Сити» 28 матчей, сделав две голевые передачи.