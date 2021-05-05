Роман Терюшков: Будем разговаривать со «Спартаком» по поводу Мирзова и Глушенкова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что решение о клубе, в котором продолжат выступать полузащитники Резиуан Мирзов и Максим Глушенков, будет принято по окончании нынешнего сезона.

«Сначала спокойно доиграем сезон, а потом уже будем принимать решения по составу. После 16-го мая начнем переговоры со «Спартаком» по поводу Мирзова и Глушенкова», – цитирует Терюшкова Sport24.

Напомним, текущий сезон футболисты, которые принадлежат «Спартаку», проводят на правах аренды в «Химках». 27-летний Мирзов записал в свой актив шесть голов и две результативные передачи в 17 встречах РПЛ. 21-летний Глушенков за десять матчей забил один мяч.