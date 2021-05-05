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05 мая 13:17
автор: Евгений Лиманский

Месси грозит штраф за организацию застолья с игроками «Барселоны»

Аргентинец решил отпраздновать с одноклубниками победу над «Валенсией» (3:2).

Капитан «Барселоны» Лионель Месси может попасть под санкции после командного обеда, который он провел в своем доме, сообщает OK Diario.

По информации источника, коронавирусные ограничения, которые действуют в Каталонии, не позволяют собираться в одном помещении более шести человек, не живущих вместе. Количество же гостей аргентинского нападающего превысило эту норму в несколько раз. За это нарушение футболисту грозит штраф от 3 до 60 тысяч евро.

Напомним, что в текущем сезоне Месси возглавляет гонку бомбардиров в испанском чемпионате, забив 28 голов в 32 матчах. Также на его счету девять результативных передач.

источник: OK Diario
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