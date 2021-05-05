Форвард «Крыльев Советов» Сергеев установил новый бомбардирский рекорд ФНЛ

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев установил новый бомбардирский рекорд первого дивизиона.

В выездном матче первенства ФНЛ против «Спартака-2» Сергеев забил свой 38-й и 39-й голы в нынешнем сезоне.

В 2004 году 38 мячей в играх первого дивизиона записал на свой счет нападающий грозненского «Терека» Андрей Федьков.

Встреча «Спартак-2» – «Крылья Советов» проходит в Москве в эти минуты. Гости из Самары выигрывают 2:0. Сергеев открыл счет на 30-й минуте, на 47-й не реализовал пенальти, а на 57-й оформил дубль.