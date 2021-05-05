Матчи 29-го тура РПЛ будут посвящены Дню Победы

Все матчи 29-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба российской премьер-лиги.

Встречи предпоследнего тура РПЛ будут проходить с 7 по 10 мая, при этом 9 мая объявлено неигровым днем. В этот день в России пройдут праздничные мероприятия в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

Напомним, в 28-м туре питерский «Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв на своем поле московский «Локомотив» (6:1).