Перевертайло – о Зинченко: Он быстро совершенствовался, рос буквально на глазах

Экс-наставник «Уфы» Евгений Перевертайло поделился воспоминаниями от работы с игрком «Манчестер Сити» Александром Зинченко.

— Он сам всегда хотел работать, совершенствоваться. Тренеру приятно развивать таких игроков. Саша очень восприимчив и адекватен к советам и подсказкам. Он быстро совершенствовался, рос буквально на глазах. Поэтому он и стал таким универсальным полузащитником. Кстати, когда он был у меня в «Уфе», я тоже использовал его на позиции крайнего защитника. Не только левого, но и правого, — передает слова Евгения Николаевича Sport24.

В составе «Уфы» Зинченко провел 31 матч, в которых забил два гола.

Вчера в составе «Манчестер Сити» украинец впервые в карьере вышел в финал Лиги чемпионов.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний футболист 17 раз выходил на поле, не отличившись результативными действиями.