Источник: «Спартак» близок к договоренности с бывшим тренером «Бенфики»

Московский «Спартак» близок к договоренности с португальским специалистом Руем Виторией. Он будет получать около 4,5 миллионов евро за сезон, сообщает O Jogo.

По информации источника, стороны обсуждают последние детали контракта. Планируется, что соглашение будет рассчитано на три года или заключено по схеме «2+1».

В ходе своей карьеры Витория четыре года тренировал «Бенфику», с которой дважды выигрывал чемпионат Португалии и дважды выходил в плей-офф Лиги чемпионов. С 2019 по 2020 год Руй возглавлял «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.

Напомним, что в декабре прошлого года нынешний главный тренер «Спартака» Доминико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с красно-белыми.