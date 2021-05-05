В Раменском прошел товарищеский матч, приуроченный к Международному дню борьбы за права инвалидов

На поле после товарищеского матча профессиональных незрячих футболистов вышла команда ОП РФ, участники которой попробовали себя в игре с завязанными глазами.

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Член ОП РФ Вадим Ковалев, принявший участие в инклюзивном матче, поделился с «Советским спортом» своими впечатлениями:

- Очень важно, что у нас есть возможность узнать, что такое спорт равных возможностей, как это организовано для незрячих людей. Инициатива Общественной палаты - очень правильная. Мы сегодня не только проводим игру, но и вместе говорим о том, что нужно, чтобы таких инициатив было больше, таких приспособленных площадок было больше. Отсутствие инфраструктуры для маломобильных людей — это зачастую та вещь, в которую упираются хорошие инициативы. Первым шагом в нашей последующей работе должна стать тема площадок. Можно сколько угодно говорить с представителями общественных организаций, в том числе общественных организация инвалидов, сколько угодно популяризировать различные виды спорта. Но если не будет приспособленных для этого объектов, все усилия упрутся в стену. Здесь очень важно, чтобы был запрос не только от организаций инвалидов, но и от муниципалитетов, различных региональных министерств, - подчеркнул Вадим Ковалёв.



