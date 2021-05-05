Антон Фетисов: Контракт с новым тренером «Спартака» будет такой же, как и у Тедеско

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал слухи о приходе тренера, который сменит Доменкио Тедеско по окончании сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что российский клуб договорился о подписании контракта с бывшим наставником «Бенфики» Руием Виторией. Его зарплата в стане красно-белых составит 4,5 млн евро за сезон, а соглашение будет рассчитано на три года.

— У меня нет фамилии кандидата. Все после подписания. Цифры, указанные в СМИ, очень большие. Предполагается, что контракт с новым тренером будет такой же, как и у Тедеско, — передает слова Фетисова «СЭ».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка.