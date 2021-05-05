РФС назначил судей на 29-й тур РПЛ

Пресс-служба РФС опубликовала список арбитров на предпоследний тур чемпионата России сезона 2020/21. Об этом сообщает RT.
«Ахмат» — «Тамбов»: судья — Алексей Матюнин; ассистенты судьи — Арам Петросян, Владислав Назаров; резервный судья — Александр Машлякевич; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Тихон Калугин; инспектор — Алексей Тюмин.
«Сочи» — «Ротор»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Владимир Овчинников.
«Уфа» — «Зенит»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Роман Усачев, Илья Елеференко; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Локомотив» — «Динамо»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Тарас Безубяк.