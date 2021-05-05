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05 мая 17:48
автор: Артем Спиридонов

Журналист: Витория просит восемь или девять человек в тренерский штаб, «Спартак» пока не согласен

По данным СМИ, зарплата специалиста может составить 4,5 млн евро за сезон.

Журналист португальского издания O Jogo Руй Мигель Гомес раскрыл некоторые подробности переговоров Рут Витории с московским «Спартаком».

— На данный момент Руи Витория очень близок к подписанию контракта со «Спартаком». Они обсуждают срок контракта — два или три года, а также некоторые незначительные моменты. Плюс есть проблема с численностью тренерского штаба. Руи Витория просит восемь или девять человек, «Спартак» пока не согласен. Они обсуждают это, — приводит слова журналиста «СЭ».

Ранее наставник красно-белых Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать соглашение и покинет команду летом 2021 года.

Что касается Витории, то 51-летний специалист дважды становился чемпионом Португалии у руля лиссабонской «Бенфики».

источник: «Спорт-Экспресс»
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