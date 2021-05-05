Тухель – перед матчем «Челси» – «Реал»: Мы не собираемся удерживать ничью

Главный тренер английского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями перед ответным матчем против «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

— Главная задача — действовать с максимальной интенсивностью на протяжении всей игры. Это полуфинал, и напряжение нешуточное. Борьба идет на выбывание, так что нужна уверенность в собственных силах, иначе у нас нет шансов Разумеется, мы не собираемся удерживать ничью, а будем стараться победить, — приводит слова немецкого специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью 1:1.