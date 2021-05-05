Зинедин Зидан: Мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями перед ответным матчем с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

— Надо противопоставить себя сильным сторонам «Челси» и использовать собственные сильные качества. Чувствуем себя хорошо, к борьбе готовы. Мы отдаем отчет, за счет чего дошли до этой стадии и отдадим все силы, чтобы выйти в финал. Год был тяжелый, но мы проявили бойцовские качества. Сейчас май, и мы можем выиграть еще два трофея, — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Добавим, что первая встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счетом 1:1.